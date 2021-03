L industria dell out-of-home dolce si dà appuntamento a Sigep Exp

Roma, 11 mar. (Labitalia) - Ad oggi sono già stati programmati oltre 1.300 business meeting da buyer provenienti da 56 paesi nel mondo: Sigep Exp - The Digital Experience, edizione 'fully digital' della manifestazione di Italian Exhibition Group (Ieg) dedicata a gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè, dal 15 al 17 marzo, parla il linguaggio dell internazionalità e del business. Una tre giorni di incontri di affari virtuali, resa possibile grazie al supporto dell Agenzia Ice del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - che ha attivato oltre 30 uffici nel mondo - e al lavoro dei regional advisor di Ieg.

Sulla piattaforma buyer provenienti da Cina, India, Iran, Tunisia, Algeria, Brasile, Argentina, Russia, Ucraina, Danimarca, Germania e Spagna ecc., in concomitanza con l apertura di Sigep Exp, daranno il via agli oltre 1.300 incontri virtuali tramite video call con gli espositori. L obiettivo è quello di supportare la community internazionale dando continuità al lavoro svolto negli ultimi anni e fornendo opportunità concrete per sviluppare business. I maggiori profili rappresentati sono: catene di gelateria, bakery e coffee shop, importatori di ingredienti, società specializzate nelle attrezzature dell out of home dolce, produttori di gelato e prodotti dolciari. I principali paesi di maggior provenienza sono Russia, Ucraina, Cina, India e Sud Est Asiatico, Mena Region (Tunisia, Marocco e Golfo). Rinnovata anche la collaborazione con Agenzia Ice, nello scouting di buyer altamente qualificati e nel coinvolgimento delle principali media digitali di settore per una importante copertura in Nord America, Golfo, Sud Est Asiatico e Cina, e in vari paesi europei come Germania, Belgio Olanda, Spagna, Ungheria Romania.

A Sigep Exp - The Digital Experience, prima piattaforma digital mai realizzata per l out of home dolce globale, il business si sposa anche con visione, strategia, trend. Oltre 20 live talk internazionali con focus sul foodservice dolciario nei mercati europei, asiatici, americani, live e on demand, animeranno il palco della Vision Plaza - quest anno in diretta streaming dallo studio allestito al Palacongressi di Rimini. Un comparto, quello del Food & Beverage, in cui Italian Exhibition Group si colloca tra i leader in Italia attraverso le manifestazioni Sigep, ABTech Expo, Beer&Food Attraction, Foodwell expo, Cosmofood, Golositalia, e in cui, anche sul fronte internazionale, prosegue il consolidamento della sua posizione attraverso il networking professionale. È notizia di sole poche settimane fa che la città di Rimini ospiterà la ventiduesima edizione del World Food Congress di Iufost nel 2024, l organizzazione internazionale che rappresenta oltre 300.000 scienziati, tecnologi e ingegneri alimentari provenienti da oltre 75 Paesi.

