L.elettorale: Ceccanti, 'impostazione Letta esclude proporzionale'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Era già evidente con la formazione del Governo Draghi che l opzione per un sistema proporzionale che non prevedesse coalizioni pre-elettorali avesse esaurito le sue possibilità, ora però l impostazione di Letta chiarita senza equivoci da Andreatta la esclude anche in termini di desiderabilità. Sulle soluzioni in positivo, da trovare con ampio consenso, poi si vedrà". Lo scrive sul suo blog il capogruppo Pd in Affari Costituzionali alla Camera, Stefano Ceccanti.

