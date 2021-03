Iv: Renzi, 'Dubai? Contro di me alluvione di fake news'

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "A me dispiace fare azioni civili contro alcune testate. Ma dobbiamo essere chiari: le critiche servono e aiutano a crescere, le fake news no. Tutti possono criticare, nessuno può diffamare". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito del viaggio a Dubai.

"Per anni ho sottovalutato la montagna di accuse che mi venivano rivolte: da due anni ho deciso di cambiare stile: se qualcuno scrive falsità, è mio DOVERE, non diritto, chiedere i danni. Perché continuare a far finta di nulla sarebbe come ammettere di aver fatto qualcosa di illegale o di illecito -prosegue il leader di Iv-. Niente di personale, sia chiaro. Ma per troppo tempo ho sottovalutato l alluvione di fake news contro di me. Adesso ho semplicemente deciso di reagire, colpo su colpo".

"Nel frattempo, guardiamo il positivo: prima mi criticavano per le mie/nostre idee sull Italia. Ora che finalmente il Paese sta cambiando passo e che molte delle nostre battaglie vengono riconosciute, nessuno ci critica più per la politica italiana (anzi, in molti ci danno ragione, anche se a bassa voce) ma si aggrappano ai miei viaggi. Prendiamola con allegria, amici, e senza mai arrabbiarsi: è il segno che sulle questioni italiane non hanno più nulla da criticare", sottolinea Renzi.

