Iv: D'Alessandro, "definirci di centro non basta, noi siamo nel centrosinistra"

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il congresso di Iv? Definirci di centro non basta più, agli elettori dobbiamo spiegare dove costruiamo la nostra azione politica. Per quanto mi riguarda il campo è quello del centrosinistra . Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva.

Il governo Draghi è diventato un 'tempo lavatrice' per tanti: chi era sovranista è diventato europeista, e via discorrendo. Dopo Draghi ci potrà esser altro e secondo me dovremmo convergere verso il centro con altre forze ma poi decidere con chi stare . Cosa pensano delle sue affermazioni i suoi colleghi? Credo che ci siano tanti colleghi che sono sulle mie posizioni, che si vogliono confrontare . E secondo lei dove dovrebbe posizionarsi Renzi? Renzi è il centrosinistra, non uno del c.sinistra, quella è la sua storia . E cosa pensa Renzi della sua proposta? Con lui ci siamo scambiati dei messaggi e diciamo che ne parleremo insieme, come sempre .

Con chi vedrebbe alleata Iv? Ad esempio con la versione migliore di Calenda, quella in cui riconosceva agli altri che lui era una parte del tutto, e con la Bonino . Anche con la Carfagna? Magari . Ma Mara Carfagna è di centrodestra. Lei mi ha fatto un nome ed un cognome, se mi avesse parlato di FI la mia risposta sarebbe stata diversa. Sarebbe auspicabile che la Carfagna si staccasse da FI. Lei e altri del suo partito, hanno dimostrato di non esser legati alla destra salviniana .

