Ius Soli: Mauri, 'bene Letta, abolire anche la Bossi-Fini'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il Segretario Enrico Letta ha messo come priorità una nuova legge sulla Cittadinanza dei figli dei non italiani. Condivido al 100%! E guarda caso Salvini e tutta la destra alzano le barricate e il sottosegretario della Lega Molteni oggi dice che la Lega non permetterà che venga approvata una legge così! Che strano eh?!". Così Matteo Mauri del Pd su Fb.

"E allora io aggiungo che, oltre a fare una nuova Legge sulla Cittadinanza, dobbiamo abolire la Bossi-Fini e fare un nuovo Testo Unico sulle politiche migratorie. Avevo già iniziato a lavorare su entrambe le cose da Vice Ministro dopo che avevamo fatto la Regolarizzazione e il Decreto Immigrazione che ha archiviato i 'Decreti Salvini'".

"Lo so che oggi è più difficile. Ma noi non ci tiriamo mai indietro quando in ballo ci sono i valori e la vita delle persone!".

