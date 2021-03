Ius soli: Letta, 'In Italia è inverno demografico, dalla destra solo demagogia'

Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Il nostro Paese è in disastro demografico, l'Italia è in un inverno demografico e non ci sarà nessuna ripartenza se non affrontiamo questa questione, se non diamo più peso ai giovani. Anche per questo il voto ai 16enni". Lo ha detto Enrico Letta parlando alla Stampa estera.

"Ma c'è una cosa che si può fare subito, io ho voluto dare un pressing, chiudiamo la riforma e portiamo subito il voto per il Senato a 18 anni. E' importante che alle elezioni il peso dei giovani sia forte o peseranno solo gli anziani. I giovani vanno aiutati", ha sottolineato il segretario del Pd.

Tornando alla ius soli, Letta ha sottolineato: "Per la propaganda della destra si racconta questa questione in modo sbagliato. Quelle persone sono nate qui, sono italiane a tutti gli effetti. E' giusto che abbiano la cittadinanza italiana. Chiamiamolo ius soli o ius culturae, sono flessibile sugli strumenti ma voglio che si arrivi a risultato".

