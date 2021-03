Ius soli: Bonetti, 'servono proposte che unificano non creare polemiche'

Roma, 17 mar (Adnkronos) - "In questo momento aprire polemiche giusto per posizionarsi politicamente non serve. Le battaglie si fanno costruendo alleanze su proposte che unificano e raggiungono il vero obiettivo, più opportunità per le giovani generazioni". Lo ha detto Elena Bonetti a Rainews24 parlando dello Ius soli.

"Io ritengo che la scuola sia il luogo della formazione della cittadinanza, Matteo Renzi aveva costruito la proposta dello ius culturae. Per questo mi permetto di dire che questo tipo diritti vanno costruiti e non semplicemente annunciati -ha spiegato la ministra della Famiglia, di Italia viva-. Oggi per questo diritto occorre costruire un percorso integrativo e e fattivo e poi creare una convergenza".

