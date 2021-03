Israele: exit poll, a Netanyahu servono seggi partito Yamina per maggioranza

Tel Aviv, 23 mar. (Adnkronos) - Il Likud di Benjamin Netanyahu si conferma prima forza politica in Israele, ma il blocco che sostiene il primo ministro raggiungerebbe la maggioranza nelle Knesset solo con il sostegno del partito di estrema destra Yamina di Naftali Bennett. E' quanto emerge dagli exit poll diffusi da Channel 11, secondo i quali il Likud conquisterebbe 31 seggi ed il blocco pro-Netanyahu 54 seggi complessivamente. Per superare quota 60 ed avere la maggioranza alla Knesset sono necessari i 7 seggi di Yamina, partito vicino ai coloni che non ha assicurato di voler sostenere Netanyahu e, secondo alcuni scenari, potrebbe passare dall'altra parte.

