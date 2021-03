Iran: Di Maio, 'Italia pronta a facilitare dialogo costruttivo con Teheran'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "L'Italia è pronta e disponibile a svolgere un ruolo propositivo per facilitare l'interlocuzione costruttiva con Teheran". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa con il collega francese, Jean-Yves LeDrian, durante la quale ha ribadito l'obiettivo della "salvaguardia" dell'accordo internazionale del 2015 sul nucleare iraniano (Jcpoa) come "contributo alla non proliferazione e alla stabilità nella regione".

