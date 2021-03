Intercettazioni: Ferraresi (M5S), 'Trojan strumento per difendere Stato'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Non c è alcuna ragione per rivedere l uso del Trojan al ribasso, Forza Italia stia serena e magari approfondisca meglio la materia . Lo afferma Vittorio Ferraresi, deputato del Movimento 5 Stelle ed ex sottosegretario alla Giustizia. In queste ore -aggiunge- sto leggendo una serie di sciocchezze giuridiche, come quella secondo cui il Trojan sarebbe stato inserito nel nostro ordinamento dall ex ministro Bonafede, o che si tratterebbe di uno strumento da riformare alla luce della sentenza della Corte di Giustizia europea".

"La verità è che i captatori informatici sono stati utilizzati ben prima della riforma Bonafede, come strumento per le intercettazione ambientali, quindi l esatto opposto di quanto sostiene il deputato di Forza Italia Zanettin. Inoltre, tentare di far passare il concetto per cui i reati di corruzione sarebbero reati minori è pericoloso, oltre che sbagliato, soprattutto in questo momento storico. La criminalità organizzata di ogni genere è sempre più all avanguardia, con strumenti tecnologici di ogni natura. Lo Stato deve difendersi con modalità adeguate, aggiornando continuamente i propri strumenti per combattere la corruzione con ogni mezzo. Si tratta di una priorità e come tale necessita di essere potenziata, non indebolita, nell interesse dei cittadini .

© RIPRODUZIONE RISERVATA