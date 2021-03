Governo: Passera, 'Draghi? Nulla di meglio, grandissime aspettative'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Non poteva capitarci niente di meglio della nomina di Draghi". Corrado Passera, fondatore e ceo di illimity, non usa mezze misure per definire il premier. "Draghi - spiega in un'intervista all'Adnkronos - non è soltanto un banchiere centrale, è un leader globale con grandissima credibilità, che conosce molto bene non solo la burocrazia europea, ma anche quella italiana e la saprà valorizzare. Ho grandissime aspettative su quello che immagino Draghi stia preparando".

Ex ministro dello Sviluppo economico nell'esecutivo Monti, Passera ricorda "con grandissima passione sia l'esperienza pubblica fatta alla guida di Poste, sia quella da ministro. Per me è stata la dimostrazione di quante cose belle si possano fare nella Pubblica amministrazione in tempi anche limitati. Non sono riuscito nel mio tentativo politico successivo, ma nella vita talvolta non si vince".

Oggi "sono felicemente e totalmente dedicato a illimity, un'impresa che due anni fa era poco più di una presentazione in power point e oggi è una banca con 4 miliardi di attivo e 640 professionisti", conclude.

