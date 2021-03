Governo: ok Cdm a scioglimento consiglio comunale Caroviglio

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell interno Luciana Lamorgese, ha deliberato lo scioglimento, per accertate ingerenze da parte della criminalità organizzata, del Consiglio comunale di Carovigno (Brindisi), già sciolto in via amministrativa il 12 gennaio 2021 a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali. La gestione dell ente è affidata, per 18 mesi, ad una Commissione straordinaria". Lo si apprende dalla nota di Palazzo Chigi diramata a seguito del Consiglio dei ministri.

