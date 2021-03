Governo: Meloni, 'niente contro Draghi ma non c'è discontinuità con Conte'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Io non ho niente contro Draghi, penso anzi che sia uno degli italiani più autorevoli a livello internazionale. Spero possa fare del suo meglio, Fdi finora ha mostrato un atteggiamento estremamente propositivo, per ogni critica mossa offre una possibile soluzione. Non mi piace il governo". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni, ospite di 'Live non è la D'Urso' su Canale 5.

A chi gli domanda come veda la convivenza tra Letta e Salvini, "la vedo difficile, penso anche loro - sorride Meloni - Il problema poi è che la maggioranza ce l'ha sinistra", intesa come "Pd e 5Stelle, quindi le scelte del governo sono molto in continuità col precedente, nonostante gli sforzi e i tentativi degli alleati di centrodestra, perché i numeri li hanno gli altri. Finché i numeri ce li ha la sinistra, le cose purtroppo non cambieranno, ma quando tornerà la democrazia, se gli italiani ci daranno un'occasione, gli mostreremo cos'è la discontinuità".

