Governo: Grillo, conta peso non numero ministeri, Mite è il maggiore

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Nella trattativa con il Presidente Draghi il MoVimento 5 Stelle ha puntato sulla sostanza e sul peso dei ministeri ai quali ci siamo candidati, non sul loro numero. Nessun ministero è minore , ma c è un Ministero maggiore , quello della Transizione Ecologica e Solidale. Esso è per i prossimi decenni il Ministero del futuro di tutti , non il bottino di un partito. E il catalizzatore dell orientamento ecologico dell intero governo". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo.

"Per ora andiamo avanti noi - prosegue il garante del M5S -, ma saremmo solo felici se altri politici di altri partiti imparassero presto a guidare questa macchina del futuro facendo tesoro dei nostri successi e anche dei nostri errori. Qualunque partito gestirà il Mite nei prossimi decenni dovrà fare i conti per la fine del 21° secolo, non per la fine della legislatura. Il 2050 è domani, ed è di tutti. La Transizione Ecologica o sarà di tutti o non sarà".

