Governo: Di Francisca, 'sono contenta per la Vezzali, metterà stessa tenacia della pedana'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Vezzali sottosegretario allo sport? Per noi è molto bello, è un onore e sono convinta che metterà la stessa tenacia che aveva in pedana nel suo nuovo incarico". Sono le parole della Campionessa olimpica ai Giochi di Londra 2012 sia nell'individuale sia nella gara a squadre Elisa Di Francisca, all'Adnkronos, sulla nomina della collega di pedana Valentina Vezzali come sottosegretario allo sport del Governo Draghi. "Mi fa molto piacere perchè ci sarà anche un po' di scherma ai vertici dello sport", ha aggiunto Di Francisca.

