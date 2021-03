Governo: Ceccanti (Pd) e Fabbrini (Luiss), 'battere sovranismi con maggioritario' (3)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Infine non è detto che l Ue si rafforzi attraverso le crisi, se le forze che sostengono l integrazione non dispongono di una visione del suo futuro. L Ue non può essere solamente un mercato, ma deve diventare anche un attore politico. Il mercantilismo non può essere la filosofia che tiene insieme un unione di stati e cittadini. Basti vedere cosa è successo con la pandemia: l Ue è sembrata essere più preoccupata della trattativa commerciale che della salute dei cittadini. Che Ue vogliamo? Occorre porre questa domanda alla Conferenza sul futuro dell Europa , ha concluso.

