Governo: Barelli, 'da Vezzali mi aspetto stoccata a problemi sport, società dimenticate'

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Una spadaccina di classe per infilzare tutti i problemi dello sport italiano". Così Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e deputato di Forza Italia commenta all'Adnkronos, la nomina di Valentina Vezzali a sottosegretario allo Sport. "Si occupasse immediatamente dello stato drammatico in cui versano le società sportive italiane che hanno, fino ad oggi, ricevuto elemosine dai ristori e che ormai sono allo stremo. Il Governo riabiliti le società sportive in Italia a beneficio dell'attività motoria per i cittadini, che significa salute, benessere psicologico ed etica. La Vezzali affronti immediatamente la questione e dia risposte certe, come faceva quando era in pedana. Vogliamo qualcuno che infilzi i problemi e dia la stoccata che non sarà facile, ma oggi le società sportive sono alla canna del gas, gli impianti stanno fallendo. Le società sportive sono state dimenticate dal Governo in questo momento di dramma. La Vezzali subito, ventre a terra, affronti questo tema", sottolinea Barelli.

