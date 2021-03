Giustizia: Costa, 'Da garantisti aspettiamo sì a Direttiva Ue su presunzione innocenza'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Le polemiche retrospettive sulla giustizia non servono a niente. Contano i fatti. Vediamo quanti odierni 'sedicenti' garantisti voteranno la prossima settimana, sfidando i 5 Stelle, a favore dell emendamento per recepire la Direttiva europea sulla presunzione d innocenza. E vedremo chi, magari con qualche pretesto procedurale, si sfilerà. Sarà un primo importante segnale che la giustizia non è a 'giorni alterni'". Lo afferma Enrico Costa, responsabile Giustizia di Azione.

"Oggi è sabato e sono tutti garantisti: speriamo - conclude - che mercoledì prossimo non sia il turno del 'buttiamo la chiave'".

