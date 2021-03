Giustizia: Bartolozzi (FI), 'da Carfagna impegno per il Sud'

Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Lentezze ed inefficienze della giustizia costano 2,5 punti di Pil, pari a circa 40 miliardi di euro. Risorse che avrebbero effetti positivi anche sull occupazione, con 130mila posti di lavoro in più e circa mille euro all anno di reddito pro-capite che di sicuro favorirebbero una maggiore fiducia di imprese e famiglie. Per questi sconfortanti dati abbiamo oggi chiesto al Ministro Carfagna un impegno affinche la giurisdizione al SUD, che sconta un gap del 30% rispetto al resto d Italia, trovi nel RP una adeguato collocazione progettuale . Lo dice Giusi Bartolozzi, di Forza Italia, a proposito dell audizione del Ministro per il Sud Mara Carfagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA