Germania: morte 141 persone in incidenti stradali a gennaio

Wiesbaden, 24 mar. (Adnkronos) - A gennaio 2021, 141 persone sono morte in incidenti stradali in Germania, secondo i risultati provvisori. Si tratta di un calo di 65 persone rispetto al gennaio 2020. Il numero di feriti è diminuito del 40,2% a circa 15.500 nel gennaio 2021 rispetto all'anno precedente. Nel complesso, la polizia ha registrato circa 150.000 incidenti stradali nel gennaio 2021, il 24,2% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le persone sono state ferite o uccise in 12.400 incidenti, con un calo del 37,7% rispetto al gennaio 2020. Il numero di incidenti con soli danni materiali è sceso del 22,7% a circa 137.500.

