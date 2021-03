Fosse Ardeatine: l'omaggio di Mattarella nel 77/mo anniversario dell'eccidio

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio questa mattina al Mausoleo ardeatino nel 77/mo anniversario dell'eccidio delle Fosse ardeatine. Una cerimonia in formato ristretto per il rispetto delle norme per il contenimento della pandemia, ma che il Capo dello Stato ha comunque voluto celebrare, dopo che lo scorso anno, nel pieno del lockdown, non fu possibile. Ad accompagnare Mattarella, il presidente dell Anfim, (Associazione nazionale famiglie italiane martiri), Francesco Albertelli, e la presidente dell Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni.

Il Capo dello Stato ha deposto una corona d alloro sulla lapide all ingresso delle Cave Ardeatine, quindi si è recato all interno del Mausoleo, dove ha reso omaggio alle vittime fermandosi in raccoglimento. Particolarmente toccante la sosta di fronte alle tombe 272 e 276, che custodiscono, rispettivamente, le spoglie di Marian Reicher ed Eric Tuchman, identificate lo scorso anno e riconosciute in maniera ufficiale in occasione della cerimonia di questa mattina.

