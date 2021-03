Football: Nfl, da diritti tv oltre 100mld di dollari

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - La National football league, Nfl, ha rinnovato il contratto per i diritti tv con i network partner Cbs, Fox, Nbc ed Espn, un accordo multimiliardario per un periodo che va dal 2023 al 2033, con un occhio anche alle piattaforme online, come dimostra l ingresso di Amazon Prime che trasmetterà il Thursday Night Football.

Complessivamente si parla di circa 9,5 miliardi di dollari a stagione, circa 8 miliardi di euro, per complessivi 105 miliardi di dollari, circa 90 miliardi di euro.

