Foibe: Rampelli, 'oltraggio no Comune Pomezia a giardino intitolato a Norma Cossetto'

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - È vergognoso quanto accaduto a Pomezia, dove la maggioranza Pd e 5 Stelle del consiglio comunale ha bocciato la proposta di intitolare il giardino di via Farina a Norma Cossetto. Seviziata, trucidata e poi gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi, infoibata nel 1943 e insignita dal Presidente Ciampi della Medaglia d oro al merito civile". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.

"Esiste una legge dello Stato -aggiunge- che istituisce il 10 Febbraio come Giornata del Ricordo , preoccupa che ci sia ancora qualcuno che si volti dall altra parte di fronte all orribile tragedia delle foibe. Dire no all intitolazione dei giardini a Norma significa oltraggiare la memoria degli italiani e degli esuli di Fiume, Istria, e Dalmazia .

