Fisco: Felice (Pd), 'Lega e FI su cartelle vogliono condono, noi equità'

Roma, 4 mar (Adnkronos) - "La sanatoria per tutte le cartelle sotto i 5mila euro è un condono. Bisogna invece sanare solo le cartelle non più esigibili (e senza soglia). Come peraltro scrivono, da tempo, l'Ocse e l'Fmi. I crediti inesigibili sono un problema serio, affrontiamolo da paese serio e civile". Lo scrive su Twitter il responsabile Economia del Pd Emanuele Felice.

"Bisogna mettere al lavoro gli uffici sulle cartelle arretrate, cambiare le norme, per ristabilire un principio di equità e correttezza fra PA e cittadini (tutti i cittadini: non è possibile che gli unici a pagare sempre le tasse siano i lavoratori con ritenuta alla fonte)", prosegue Felice in una conversazione aggiungendo: "I condoni che vogliono Lega e Forza Italia alla fine peggiorano le cose. E la soglia crea solo un'altra ingiustizia (chi ha un debito inesigibile sopra i 5mila euro deve pagarlo... a differenza di chi ne ha uno esigibile sotto i 5mila). La via più facile a volte è la peggiore".

Per Felice, "e la differenza fra un paese avanzato e giusto, rispetto a uno ingiusto e che declina, è questa qui. Così come qui c'è la differenza fra l'Italia per cui si batte il Partito Democratico, fondata sull'equità e l'efficienza, e quella cui puntano la Lega e Forza Italia".

