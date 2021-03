Fi: Caligiuri, 'grazie a Berlusconi per incarico responsabile Sicurezza alimentare'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per avermi affidato l incarico di responsabile nazionale del dipartimento Sicurezza alimentare di Forza Italia. La gratitudine è estesa anche al coordinatore nazionale Antonio Tajani e alla capogruppo in Senato Annamaria Bernini. Forza Italia si conferma un partito in continua evoluzione, sensibile ai reali problemi del Paese. Da oggi il mio impegno raddoppia . Lo afferma la senatrice Fulvia Michela Caligiuri, capogruppo di Forza Italia in commissione Agricoltura.

