Fdi: ufficiale, aderiscono ex M5S De Toma, Silvestri e Drago (2)

(Adnkronos) - "Prosegue il momento di crescita di Fratelli d'Italia -ha sottolineato Donzelli- stiamo accogliendo le persone con i profili a noi compatibili, è una scelta di convinzione, è difficile aderire o scegliere per interesse l'unico partito di opposizione".

"Abbiamo sempre evitato -ha fatto eco Lollobrigida- un modello campagna acquisti", anche perchè "Fratelli d'Italia è per tanti ma non per tutti. Rispetto alle richieste che ci sono giunte abbiamo fatto una scelta ma non saranno le ultime adesioni".

E Ciriani ha messo in evidenza che con la senatrice Drago, impegnata sui temi della famiglia e dei giovani, "abbiamo visto che la coincidenza di valori era immediata". Quindi "il fatto di essere l'unico partito di opposizione non ci penalizza ma ci fa crescere". (segue)

