FdI: Storace, 'addio Meloni, non la capisco più, invece Salvini ora è centrale''

Roma, 19 mar (Adnkronos) - Draghi "sta facendo cose che piacciono a noi di destra: ha rivoluzionato il Cts, ha cacciato Arcuri, ha riformato la Protezione civile, ora rottamerà le cartelle esattoriali al di sotto dei cinque mila euro...E in totale discontinuità con la sinistra. Draghi è Draghi. Ma la destra non può che stare con lui . Lo dice Francesco Storace al Foglio.

"Non voglio polemizzare, ma non capisco più cosa fa la Meloni. E il leader di una forza che prende il 15 o il 20 per cento. E i voti si raccolgono per governare. Poi lei dice mai con i 5 stelle , e intanto oggi s è presa tre grillini nel gruppo di Fratelli d Italia. Boh. Sta giocando a dare più fastidio alla destra che alla sinistra. Io è alla sinistra nel pallone che romperei i coglioni", spiega ancora.

"Se ti senti un peso, la famiglia la lasci , dice Storace, "senza polemiche, forse con un po di delusione, ma comunque senza rancori . Invece, "Salvini è un protagonista in questo governo. Basta osservare la scena. Il Pd è stralunato, non sa nemmeno dove si trova. I Cinque stelle sembrano l aereo più pazzo del mondo. La Lega può dare al popolo di destra ciò di cui il popolo di destra ha bisogno: una grande forza di governo. Storace sottolinea ancora: "Con Draghi, Salvini è tornato centrale. Prima aveva i voti ma era periferico . Da FdI, "sono stato escluso. Non mi veniva nemmeno consentito di dire che secondo me stavano sbagliando. E non solo su Draghi".

