Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Oggi un altro passo avanti per l assegno unico per i figli. Lo attendono milioni di famiglie perché è un aiuto concreto, per tutti. Che fa sperare. Che fa guardare al futuro con meno paura. Ora presto in Aula al Senato per l approvazione definitiva. Lo ha scritto su Twitter Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA