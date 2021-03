Eni: chiude accordo con partner per riavvio Damietta

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Eni annuncia di aver chiuso oggi con la Repubblica Araba d Egitto (Are), la Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc), la Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas) e la società spagnola Naturgy, l accordo firmato lo scorso dicembre che prevede il riavvio dell impianto di liquefazione di Damietta in Egitto, la risoluzione amichevole delle dispute pendenti di Union Fenosa Gas e Segas con Egas e Are e la ristrutturazione societaria della stessa Union Fenosa Gas, i cui asset sono stati ripartiti fra i soci Eni e Naturgy. Lo rende noto il gruppo energetico in un comunicato.

