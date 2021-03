Enel: in 2020 investimenti a 10,197 mld (+2,5%)

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Gli investimenti di Enel nel 2020 ammontano a 10,197 miliardi di euro nel 2020, in aumento di 250 milioni di euro rispetto al 2019 (+2,5%). In particolare, nel 2020 si registra il decremento degli investimenti in generazione termoelettrica e trading principalmente in Russia, Spagna e in America Latina; la crescita degli investimenti di Enel Green Power soprattutto in Cile, Stati Uniti, Italia, Sudafrica, India, Brasile e Russia; la crescita degli investimenti di Infrastrutture e Reti soprattutto in Italia sulle reti di distribuzione per attività Quality e Remote Control e in Romania per attività legate alla riduzione delle perdite di rete e nuove connessioni; l incremento degli investimenti di Enel X in Italia, Colombia e Perù prevalentemente nel Business di e-City ed e-Home condomini. Lo rende noto l'Enel che oggi ha approvato i risultati del 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA