Editoria: Garrone, 'bene risultati 2020 Gruppo 24 Ore, adesso acceleriamo'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Anche per il Sole 24 Ore è stato un anno molto complicato, attraversato dalla crisi del settore editoriale, a cui si è aggiunta la crisi economica generale, legata al diffondersi della pandemia e alle conseguenze sulle aziende dei vari lockdown. Da presidente di questo gruppo editoriale multimediale sento di dover esprimere soddisfazione per i risultati del bilancio 2020 approvato ieri dal consiglio di amministrazione, risultati sicuramente buoni in periodo Covid, che esprimono il grande impegno di tutte le persone che lavorano per Il Sole 24 Ore". Lo ha detto il presidente Gruppo 24 Ore, Edoardo Garrone, all evento 'Reshape the world'.

"Da imprenditore aggiungo però che non ci possiamo accontentare, che non ci possiamo fermare, e che questo anno dovremo fare ancora un grande sforzo per migliorare ulteriormente. L impegno è di spingere ancora di più l acceleratore sull innovazione di prodotto e di processo", ha continuato.

