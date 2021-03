Dl sostegni: Tajani, 'cambio passo ma non è ancora sufficiente'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Con il dl sostegni "c'è stato un cambio di passo, ma non è ancora sufficiente. Già martedì ci sarà una riunione dei capigruppo di Fi con i responsabili dei settori interessati", in vista dei provvedimenti da assumere in vista del "prossimo scostamento di bilancio, di almeno 20 miliardi. C'è moltissimo da fare, bisogna fare di tutto perché ci sia maggiore sostegno, a partire dalle partite Iva, degli artigiani, dei commercianti e dei settori più in difficoltà, il turismo innanzitutto". Lo dice il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, intervenendo al Tg4.

