Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Tanto rumore per nulla. Il decreto Sostegni aumenta il reddito di cittadinanza, proroga i navigator e lascia pochi spicci a Partite Iva e imprese. Fratelli d Italia si batterà in Parlamento per correggere il Decreto elemosina . A dirlo il vicecapogruppo vicario di Fratelli d Italia al Senato, Isabella Rauti, a Tg Rai.

