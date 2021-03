Dl sostegni: Meloni, 'da navigator a cashback soldi buttati, esco pazza'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "I soldi non ci sono, lo sappiamo, e non basterebbero mai. Ma poi ti arrabbi quando vengono spesi in cose che non hanno alcun senso. Quando io vedo che nello stesso decreto proroghiamo i navigator, bè, io esco pazza. In questa fase i soldi non siamo nella condizione di buttarli". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ospite di 'Live non è la D'Urso' su Canale5.

Meloni ricorda di aver proposto al governo di abolire il cashback usando i 5 miliardi stanziati per le imprese: "capisco le difficoltà, ma le cose sono fatte anche abbastanza male", l'affondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA