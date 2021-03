Dl sostegni: La Pietra (Fdi), 'ad agricoltura solo 150 mln su 32 mld, schiaffo'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Ancora uno schiaffo all agricoltura da parte del governo. Dal decreto Sostegni le risorse dirette per l agricoltura sono soltanto i 150 milioni per le filiere agricole. Su 32 miliardi, 150 milioni!". Lo dichiara il senatore di Fratelli d Italia, Patrizio La Pietra, capogruppo della Commissione Agricoltura.

"Bisogna smettere di avere l atteggiamento del meglio che niente. Il settore agricolo ed agroalimentare ha dimostrato di essere fondamentale per questo Paese, garantendo l approvvigionamento alimentare ai nostri cittadini nonostante le molteplici crisi economiche finanziare che si sono abbattute sul settore. Penso, ad esempio, a tutto il comparto legato alla ristorazione, come vino ed allevamento. Il comparto agricolo e della pesca, merita attenzione e soprattutto dignità. E questo decreto non dà né l uno né l altro , conclude.

