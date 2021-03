Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "La Lega sta lavorando per aiutare quanti più italiani possibile: l'obiettivo è inserire una norma per consentire al Mef una riforma per l'efficientamento del sistema della riscossione, così da aumentare le cancellazioni e le rottamazioni che non coinvolgono i grandi evasori ma milioni di famiglie". E' quanto riferiscono fonti della Lega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA