Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Abbandono dei codici Ateco e velocità nei pagamenti. L'Ufficio delle Entrate mette a disposizione una piattaforma per i pagamenti a fine mese, i pagamenti inizieranno l'8 aprile per chi avrà fatto domanda, quindi 11 miliardi entreranno nell'economia nel mese di aprile". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA