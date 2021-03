Dl Sostegni: chef La Mantia, 'soldi sarebbero manna per pagare debiti'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Il Governo Draghi farebbe una cosa straordinaria, ma per ora non voglio illudermi . Questo il commento Filippo La Mantia al Decreto Sostegni, atteso per oggi in Consiglio dei ministri. Per un ristorante sarebbe una manna che cala dal cielo precisa lo chef parlando con l Adnkronos - Quei soldi servirebbero per i problemi con le banche e con i fornitori, per pagare i debiti, di certo non per andare in vacanza .

I proclami sono sempre facili aggiunge ma poi bisogna vedere i fatti. Se ad aprile i soldi arriveranno veramente sarebbe una cosa buona. Sono speranzoso, ma non voglio farmi illusioni .

