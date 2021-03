Dl sostegni: Calenda, 'su ristori e licenziamenti è fragile'

Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Il Dl sostegni è ancora fragile. Dobbiamo ristorare la quasi totalità, se diventa un anno da ristorare non ce la fai più. E poi bisogna gestire i licenziamenti. Se lo sblocco avviene tutto insieme abbiamo un giorno in cui tutti vengono licenziati insieme, tutti cercano lavoro insieme ed è più difficile. Ci vuole uno sblocco progressivo, se no è un disastro". Lo ha detto Carlo Calenda a Oggi è un altro giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA