Dl Sostegni: bozza,'ristori da 20% a 60% perdite per fasce fino 10 mln fatturato'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Rialzo delle percentuali per calcolare i nuovi ristori: l'indennizzo a fondo perduto del costo complessivo di 11 miliardi verrà parametrato sulla media della perdita mensile tra annualità 2019 e 2020, risarcendo dal 60% al 20% per fasce fino a 10 milioni di fatturato. Sono questi, a quanto apprende l'Adnkronos, i contenuti di una bozza del dl Sostegni al centro del confronto tra governo e maggioranza.

Il decreto stanzia inoltre 600 milioni per il fondo 'Montagna' e 1,5 mld per rafforzare il fondo per gli autonomi e liberi professionisti previsto in legge di bilancio.

