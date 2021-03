Dc: Rotondi, '30 anni fa moriva Donat Cattin, con lui in vita partito si sarebbe salvato'

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Il 17 marzo di trenta anni fa moriva Carlo Donat Cattin, ministro della Sanità e leader della corrente democristiana di Forze Nuove. E da seguace azzardo una commemorazione contromano: invece di celebrare i meriti che la storia già gli riconosce, oggi mi soffermo su quelli che la morte improvvisa gli ha impedito di conseguire. La butto lì: se Donat non fosse morto un anno prima, nel 1992 la Dc non avrebbe imboccato il viale del tramonto. Donat Cattin l avrebbe difesa e salvata". Lo scrive nel suo blog sull''Huffington post' Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi alla Camera.

"Tutti -sottolinea- parlano di tangentopoli come di un castigo biblico. La verità è che tutti sapevano che i partiti raccoglievano finanziamenti che non dichiaravano. Solo il mio leader Gerardo Bianco non prendeva soldi, tant è che non contavamo assolutamente niente.Tutti gli altri si davano da fare,nessuno escluso. E storia. Tangentopoli non fu una polmonite ma un raffreddore: evidenzió una stortura del sistema così facile da correggere che oggi viene corretta trasformando il reato in comportamento virtuoso. Nel 1992 i pm arrestarono centinaia di persone che illecitamente facevano ciò che oggi fanno alla luce del sole politici di ogni colore: raccolte di fondi, cene di finanziamento, ma anche operazioni più spericolate se non opache (tant è che frequentemente la magistratura è chiamata di nuovo a occuparsene )".

