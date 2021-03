Cultura: Rampi (Pd), 'serve piano nazionale spazi culturali nel Pnrr'

Roma, 17 mar (Adnkronos) - "Prevedere un piano nazionale di opere pubbliche per creare nuovi spazi della cultura come obiettivo del Pnrr". Lo ha detto Roberto Rampi durante l'audizione del ministro della Cultura nelle commissioni riunite di Camera e Senato.

"Occorre programmare investimenti per il rinnovamento dei luoghi della cultura. Secondo le linee di tendenza che vedono sempre di più convergere teatri, biblioteche musei verso spazi multifunzionali. In particolare per le periferie e le aree più deboli del Paese per arrivare a definire un parametro minimo di spazi culturali per abitante", ha aggiunto.

