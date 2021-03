Covid: Speranza, 'fase dura ma svolta vicina'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Il punto non è essere a prescindere rigoristi o aperturisti. Dobbiamo essere realisti e credo che questo governo lo sia. Guarda in faccia i problemi che adesso ci sono e non possono essere sottovalutati. Il fatto nuovo sono le varianti, quella inglese in particolare che ormai è prevalente del nostro Paese. Nell ultimo studio dell Istituto superiore di sanità rappresentava il 54% dei casi, ma ora ci aspettiamo un dato ben più alto. È chiaro quindi che abbiamo bisogno di misure adeguate, capaci di piegare la curva". Ad affermarlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza in un'intervista a 'La Repubblica' in merito alle misure di restrizioni decise dal Governo per contrastare l'emergenza Covid-19.

All'interno del Governo, aggiunge, "c è stata una legittima discussione partita anche da posizioni diverse. Come ministro della Salute, ho l obbligo morale e il dovere costituzionale di tutelare un diritto fondamentale di ogni individuo. Il primato del diritto alla salute è l asse che guida tutto il governo".

"L aspettativa del governo e dei nostri scienziati - rileva - è che queste misure ci consentiranno di rimettere la curva sotto controllo nonostante la presenza delle varianti. C è però bisogno di alcune settimane per vedere gli effetti. Per questo il decreto vige fino a Pasqua. Rispetto all autunno c è però un altra grande novità: la campagna di vaccinazione è in corso. Non ci sono solo le misure restrittive. Ogni dose somministrata è un passo verso l uscita dalla crisi". L applicazione di misure più rigorose e la crescita progressiva del numero dei vaccinati, sottolinea Speranza,"ci porta a pensare che già nella seconda metà della primavera avremo numeri in miglioramento".

