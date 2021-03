Covid: Sileri, 'sanità in Italia rovinata da alcuni dirigenti scelti dalla politica'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "La sanità italiana è rovinata non da medici ed infermieri sottopagati ma da alcuni dirigenti scelti a monte dalla politica, persone non in grado di gestirla". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo a Domenica In e ricordando che le vaccinazioni al personale sanitario dovrebbero essere "un obbligo". Ma "l'Italia purtroppo è il paese dei condizionali, mentre servono decisioni serie, ferme, risolute" per non commettere errori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA