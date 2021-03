Covid Sardegna, oggi 161 contagi e 5 morti: dati 22 marzo

(Adnkronos) - Sono 161 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 22 marzo. La regione, tornata in zona arancione dopo essere stata in zona bianca, registra 5 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 14.175, con un tasso di positività dell'1%. Aumentano i pazienti ricoverati in ospedale, 185 (+7), mentre sono 22 (+1) quelli in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.877, 273 quelle in più guarite. Dei 43.418 casi positivi complessivamente accertati, 10.797 (+71) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.881 (+39) nel Sud Sardegna, 3.572 (+1) a Oristano, 8.513 (+20) a Nuoro, 13.655 (+30) a Sassari.

