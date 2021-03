Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Siamo europeisti convinti ma molti Paesi sono avantissimo" a differenza dell'Europa e "non si può dare un giudizio positivo all'Europa per come sta lavorando sui vaccini". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando la vicenda Astrazeneca e il trend di somministrazioni.

