Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Lucia Ronzulli è una ragazza coraggiosa e non si farà intimidire,la fondazione Dc le è vicina con affetto . Così su Twitter Gianfranco Rotondi esprime la solidarietà della fondazione Dc alla senatrice Ronzulli minacciata sulla Rete per aver proposto l obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

