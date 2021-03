Covid: Rosato, 'da Draghi discontinuità, con Giorgetti cambio di passo al Mise'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Il governo Draghi ha dato chiari segni di discontinuità rispetto al governo precedente. Oggi a gestire i vaccini, ponendo rimedio ai gravi ritardi e danni accumulati, c è una squadra di persone preparate e motivate che ha saputo cambiare radicalmente le cose . Così il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato intervenendo ieri sera a Restart.

E bastato che Giorgetti si insediasse al Mise per vedere il cambio di passo aggiunge il vicepresidente della Camera Rosato. "Si è subito mobilitato con le aziende farmaceutiche per produrre i vaccini in Italia, cosa che non era stata fatta prima .

