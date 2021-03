Covid: Rosato, 'bene via libera AstraZeneca, ora avanti con vaccini'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Via libera dall Agenzia Europea del Farmaco al vaccino AstraZeneca: nessuna morte è collegata alla sua somministrazione . Lo scrive in un tweet Ettore Rosato, presidente di Italia Viva e vicepresidente della Camera commenta la decisione di Ema. Giusta la prudenza - prosegue - ma abbiamo perso tempo prezioso. Andiamo avanti in modo spedito con il piano vaccinale, solo così potremo tornare al più presto alla nostra vita .

