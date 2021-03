Covid: Renzi, 'tristi per scomparsa Gastel, Casadei e per tanti che incontriamo ogni giorno'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il Covid continua a strapparci tante persone care (ecco perché servono i vaccini!!!). L'immagine che trovate in cima all Enews è una foto che mi era stata scattata da Giovanni Gastel, uno straordinario artista e maestro della fotografia". Lo scrive Matteo Renzi, che inserisce anche "il link del video in cui il grande Raoul Casadei sopporta di sentirmi storpiare 'Romagna Mia', in nome del mio quarto di sangue romagnolo (mio nonno Achille, che purtroppo non ho conosciuto, era di Cesena). Noi, ogni giorno, apprendiamo il numero dei morti. Una triste contabilità. Ma, in realtà, dovremmo riflettere su quanta vita c era in chi se ne va, quante relazioni, quante emozioni, quanti sogni. E non parlo solo delle persone 'famose': parlo anche e soprattutto delle persone che incontriamo ogni giorno".

